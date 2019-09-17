الحشد والقوات الأمنية يطهران شمال شرق بحيرة الرزازة ضمن عمليات إرادة النصر الخامسة

2019/09/17 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الثلاثاء، شمال شرق بحيرة الرزازة ضمن عمليات إرادة النصر الخامسة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى إن، قوة مشتركة من اللواءين 11 و8 في الحشد الشعبي وتشكيل العتبة العلوية وأفواج طوارئ بابل فتشت وطهرت المنطقة الواقعة شمال شرق بحيرة الرزازة.يذكر أن قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية،

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