صوفي يتسلم ادارة اربيل: فريق عمل واحد لخدمة العاصمة من دون تمييز

2019/09/17 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسلم محافظ اربيل الجديد فرست صوفي مهامه رسمياً، من المحافظ السابق نوزاد هادي بعد 15 عاما في ادارة عاصمة اقليم كوردستان.وجرت مراسم رسمية اليوم الثلاثاء باربيل حضرها وزير الداخلية في اقليم كوردستان ريبر احمد.وادى صوفي امس الاثنين اليمين القانونية أمام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.وقال وزير داخلية الإقليم في كلمة له خلال المراسم إن المحافظ السابق نوزاد هادي كان بمثابة "مهندس" في أي موقع شغله.في حين اكد ان المحافظ الجديد فرست صوفي "جاء من الشعب، ويتفهم مطالب الاهالي".من جانبه اكد صوفي في كلمة له خلال المراسم إنه سيعمل على بروح الفريق الواحد لتقديم مزيد من الخدمات لجميع اهالي اربيل ومن دون تمييز.

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