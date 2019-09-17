2019/09/17 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس حلل الخبير الأمني فاضل ابو رغيف الخطبة الاخيرة لزعيم تنظيم داعش الإرهابي ابو بكر البغدادي، لافتا إلى أن الأخير وبخ اتباعه ودعاهم للصبر والاستمرار بالعمليات الإرهابية.وقال ابو رغيف إن “زعيم تنظيم داعش بدأ خطابه بنص فيه تقريع للمنافقين والذين تخلفوا عن القتال، في أشارة للمتخلفين عنه وهم يبطنون خلاف مايظهرون،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قراءة تحليلية لخطاب البغدادي: دعا لكسب السنة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة تحليلية لخطاب البغدادي: دعا لكسب السنة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراءة تحليلية لخطاب البغدادي: دعا لكسب السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).