أول موقف نيابي من رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي

2019/09/17 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أوضح النائب عن محافظة نينوى، خالد العبيدي، اليوم الثلاثاء، موقفه من رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي.

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