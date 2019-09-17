جاسم محمد كاظم - أزمات اليوم .. فواصل ترفيهية ينتجها ويخرجها العم ترامب

2019/09/17 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم لازال الجو مشحونا بالضربة الجوية للطائرات المسيرة التي انطلقت كما يشاع من ارض بابل .المثقفين في حلقات أشبة بحلقات الجودة في المصانع اليابانية يحللون ويتنبئون بالذي قد يأتي من السماء .تبرز على الواجهة أسماء مختلفة حوثيين.فصائل ومليشيات عراقية ترتدي بزة القوات الخاصة تهدد تتوعد .وفي الجهة الشرقية يظهر ظريف في مواقف ظريفة يضحك من هذا الوضع لأنة يعرف......

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