2019/09/17 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمرك مطار بغداد يتلف اغلفة ادوية بشرية تستخدم في الغش التجاري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمرك مطار بغداد يتلف اغلفة ادوية بشرية تستخدم في الغش التجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).