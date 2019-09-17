عادل عبد المهدي:الحكومة لديها رؤية واضحة للحلول ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية

2019/09/17 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ والوفد المرافق له والذي يضم القائد الأعلى لقوات الحلف في اوروبا، ومساعدي الامين العام للحلف وقائد البعثة في العراق .وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة صدى، أن “عبد المهدي أكد خلال اللقاء، ان العراق يسير بالإتجاه الصحيح

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