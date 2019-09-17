2019/09/17 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين، إن حارس مرماه الإسباني ديفيد دي خيا، وقع عقدا جديدا سيبقيه في النادي حتى يونيو 2023.وأضاف يونايتد في بيان، أن النادي يمكنه تجديد العقد لعام إضافي.من جهته، قال دي خيا الذي انضم لمانشستر يونايتد عام 2011، لموقع النادي على الإنترنت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميا دي خيا يمدد عقده مع مانشستر يونايتد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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