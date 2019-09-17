عادل عبدالمهدي يلتقي الأمين العام لحلف الناتو

2019/09/17 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ والوفد المرافق له الذي يتكون من القائد الأعلى لقوات الحلف في اوربا، ومساعدي الامين العام للحلف، وقائد البعثة في العراق .

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