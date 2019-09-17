2019/09/17 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طهرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، شمال شرق بحيرة الرزازة ضمن عمليات إرادة النصر الخامسة.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقت مقتضب "الغد برس" نسخة منه، إن "قوة مشتركة من اللواءين 11 و8 في الحشد الشعبي وتشكيل العتبة العلوية وأفواج طوارئ بابل فتشت وطهرت المنطقة الواقعة شمال شرق بحيرة الرزازة".

يذكر أن "قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، باشرتا باليوم الثاني اليوم الثلاثاء بعمليات إرادة النصر الخامسة لتفتيش مناطق شمال محافظة كربلاء المقدسة وجنوب محافظة الأنبار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطهير شمال شرق بحيرة الرزازة ضمن عملية إرادة النصر الخامسة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطهير شمال شرق بحيرة الرزازة ضمن عملية إرادة النصر الخامسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).