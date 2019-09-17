مدرب منتخب الناشئين يرشح منتخبين لخطف بطاقة التأهل بتصفيات كأس آسيا

2019/09/17 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

رشح مدرب منتخبنا العراقي للناشئين عماد محمد، اليوم الثلاثاء، منتخبين لخطف بطاقة التأهل عن المجموعة السادسة لتصفيات كأس آسيا.

وقال محمد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الامارات ان "مهمتي الاساسية خلق جيل جديد للكرة العراقية في الوقت الحالي"، مبيناً ان "وجود المنتخب العراقي في البطولة من اجل المنافسة على بطاقة التأهل".

واضاف "امتلك معلومات جيدة عن المنتخبات الموجودة في المجموعة"، موضحاً أن "المنتخب القرغيزستاني فريق جيد، ويلعب على ارضه، بالأضافة الى التطور الكبير للمنتخب الاماراتي على صعيد هذه الفئة"، لافتا الى ان "المنافسة ستكون محصورة بشكل كبير بين منتخبي العراق والامارات".

وكان منتخب الناشئين دخل معسكراً تدريبياً في اسطنبول لمدة 7 ايام خاض فيه لقاءً ودياً امام فريق كورفا التركي انتهى بالفوز بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

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