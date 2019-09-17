إتلاف اغلفة ادوية بشرية تستخدم في الغش التجاري في مطار بغداد

2019/09/17 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، عن اتلاف اغلفة ادوية بشرية في مطار بغداد الدولي جلبت لأستخدامها في عمليات الغش التجاري.





وقال بيان للهيئة، تلقته

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