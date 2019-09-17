خلال استقباله الامين العام لحلف الناتو..عبد المهدي: العراق يسير بالإتجاه الصحيح في جميع المجالات

2019/09/17 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بمكتبه الرسمي اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ والوفد المرافق له الذي يتكون من القائد

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