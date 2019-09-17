هيئة النزاهة تضبط 153 طناً من اللحم المجمد أُدخِلَت خلافاً للقانون

2019/09/17 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، ضبط 153 طنا من اللحم المجمد مخالفة للقانون.وذكر بيان للنزاهة وتلقته وكالة صدى، ان “دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ضبطت عدد من أعضاء لجنة الفحص الصحية في ميناء أم قصر الشمالي، لموافقتهم على إدخال مواد غذائية خلافا للقانون”.واضاف البيان ان “عملية الضبط التي نفذت استنادا إلى مذكرة قضائية،

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