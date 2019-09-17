إظهار قوة إيران واستراتيجيتها في الهجمات على حقول النفط السعودية

2019/09/17 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جميع سنوات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، يمكن القول، أن إيران قد تعلمت الكثير حول كيفية التعامل مع الولايات المتحدة وليس

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