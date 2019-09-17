قمة أردوغان وبوتين وروحاني: أولويات متضاربة حول سورية

2019/09/17 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تخرج القمة الثلاثية حول سورية التي استضافتها أنقرة أمس الاثنين بين الرؤساء التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن

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