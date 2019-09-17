صحيفة بريطانية: الشرق الأوسط على المحك واللائمة لا تقع على إيران

2019/09/17 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

أهتمت الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء ، بعدد من القضايا من بينها الأزمة في الخليج ، إثر الهجوم على منشأتين سعوديتين للنفط والانتخابات الرئاسية في تونس.

وفي صفحة الرأي نرت صحيفة الغارديان مقالا لسايمون تيسدال بعنوان “الشرق الأوسط على المحك ولكن اللائمة لا تقع على إيران”.



ويقول الكاتب إن الأزمة في الخليج تشتد يوما عن يوم وتزداد قوتها على التدمير.

ويضيف الكاتب إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهبة الاستعداد للرد على الهجمات على منشأتين للنفط في السعودية، تلقي فيهما الولايات المتحدة اللائمة على إيران.

ويرى الكاتب أن أجراس الإنذار تدق في المنطقة منذ عدة أشهر، وتم تجاهلها بصورة كبيرة.



ويضيف أنه “من اليسير إلقاء اللائمة على إيران بدون حجة أو دليل أو برهان، كما هو دأب الولايات المتحدة وبريطانيا”، على حد قوله.

ويتساءل الكاتب: كيف يمكن تجنب وقوع كارثة؟ وكيف يمكن الحيلولة دون تحول الأزمة إلى حرب تشمل المنطقة بأسرها؟ ويجيب أن حل هذه الأزمة يكمن في إدارتها بحكمة وحنكة من قبل الساسة، وهو الأمر الذي تفتقر إليه التصريحات التي تم الإدلاء بها إلى حينه.

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