2019/09/17 | 12:11

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تطهير شمال شرق بحيرة الرزازة ضمن عمليات إرادة النصر الخامسة

طهرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، شمال شرق

بحيرة الرزازة ضمن عمليات إرادة النصر الخامسة.وذكرت هيأة الحشد في بيان، أن "قوة مشتركة من اللواءين 11 و8 في

الحشد الشعبي وتشكيل العتبة العلوية وأفواج طوارئ بابل فتشت وطهرت

المنطقة الواقعة شمال شرق بحيرة الرزازة".

يذكر أن قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، باشرتا باليوم الثاني

بعمليات إرادة النصر الخامسة لتفتيش مناطق شمال محافظة كربلاء

المقدسة وجنوب محافظة الأنبار.

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