2019/09/17 | 12:11

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تواصل فعاليات المؤتمر التكريمي لخدام أربعينية الإمام الحسين "ع" في قم المقدسة

تتواصل في الجمهورية الإسلامية فعاليات المؤتمر التكريمي لخدام

أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بمدينتي مشهد وقم المقدستين

بحضور مئات الأشخاص من اصحاب المواكب العراقية والايرانية.

وتتخلل فعاليات المؤتمر الذي ينظمه اتحاد الاذاعات والتلفزيونات

الاسلامية بالتعاون مع العتبة الرضوية المقدسة ندوات وحلقات ومجالس

حسينية تعبيراً عن الحزن والمواساة لآل البيت عليهم السلام ، ويهدف

المؤتمر الى تعزيز العلاقات الأخوية بين مسؤولي المواكب والهيئات

الحسينية وتبادل الأفكار وتطوير التنسيق وتبادل التجارب والخبرات .

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