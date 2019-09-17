عادل عبد المهدي لحلف الناتو: العراق يسير بالإتجاه الصحيح في جميع المجالات

2019/09/17 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن العراق يشهد استقراراً واضحاً ويسير بالإتجاه الصحيح في جميع المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة “تعمل بجد” لسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن الأخير “استقبل، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ والوفد المرافق له الذي يتكون من القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا، ومساعدي الأمين العام للحلف، وقائد البعثة في العراق”.

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن “العراق يسير بالإتجاه الصحيح في جميع المجالات ويشهد استقراراً واضحاً”، معرباً عن “شكره لحلف الناتو للمساعدة في قتال داعش وهزيمتها”.

وأضاف عبد المهدي، أن “الحكومة لديها رؤية واضحة للحلول ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ونعمل بجد لسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة”.

وأكد، أن “سياستنا المتوازنة تخدم استقرار العراق وجميع دول المنطقة ونتصرف بمسؤولية تجاه الأزمة الاقليمية الحالية لحفظ مصالح شعوب المنطقة ودولها ولايمكن ان يتسبب العراق بأذى لأشقائه وجيرانه”.

من جانبه، قال ستولتنبرغ إن “حلف الناتو الذي يعمل بموافقة وإشراف الحكومة العراقية وقراراتها السيادية شريك وداعم للعراق وسيادته ووحدة شعبه وللسياسة المتوازنة والحكيمة التي تنتهجها الحكومة العراقية”، متابعاً أن “داعش ألحق ضرراً بكل شعوب العالم ويجب القضاء على منابعه وإمكاناته المالية والعسكرية، وأن الناتو يقوم بمهمة تدريب القوات الأمنية العراقية وتنمية قدراتها وتقوية المؤسسات العسكرية والأمنية”.

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