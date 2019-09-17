2019/09/17 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، عن انطلاق القرعة الثانية للمتقدمين على تعيينات التربية في مديريات الرصافة الاولى والثانية والثالثة، مشيرا الى ان المجلس اتخذ خطوات غير مسبوقة من اجل عدم ذهاب التعيينات لغير مستحقيها.وقال عضو المجلس سعد المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , ان ” مجلس المحافظة وبحضور المحافظة فلاح الجزائري يجرى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس بغداد يشرع باجراء القرعة الثانية للمتقدمين على تربية الرصافة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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