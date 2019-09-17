حملة الامانة متواصلة وهذه المرة تنتقل الى

2019/09/17 | 12:26

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بغداد/ سومر نيوز

اعلنت امانة بغداد اليوم الثلاثاء عن ازالة عدد من التجاوزات ضمن بلدية الغدير، فضلاً عن ازالة تجاوزات ع...

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