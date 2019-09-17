بعد أيام على فوزه.. خشان ينسحب من

2019/09/17 | 12:26

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بغداد/ سومر نيوز

أعلن النائب الفائز باسم خزعل خشان، الاثنين، عن انسحابه من تحالف سائرون، متهما اياه بـ"مصادرة" حقه كنا...

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