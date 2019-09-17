2019/09/17 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

تقدم "غوغل" مجموعتها الجديدة من المنتجات بما قد يشمل هاتفها الذكي الجديد "بيكسل 4"، خلال حدث تنظمه الش...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بيكسل 4.. تحديد الموعد الرسمي لكشف هاتف "غوغل" المنتظر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بيكسل 4.. تحديد الموعد الرسمي لكشف هاتف "غوغل" المنتظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).