المنتجات النفطية تدعو المواطنين الى تزويد سياراتهم بالغاز

2019/09/17 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت شركة توزيع المنتجات النفطية، الثلاثاء، المواطنين الى تزويد سياراتهم بالغاز بعد توفر منافذ التجهيز في كافة المحافظات.

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