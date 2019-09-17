هل سينجح عادل عبد المهدي بإبرام صفقة القرن مع الصين ؟

2019/09/17 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اياد السماوي

رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي سيتوّجه بعد غد الخميس إلى الصين على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة وصفها المراقبون من كلا البلدين بالتأريخية , حيث أعرب هؤلاء المراقبون عن تفاؤلهم في أن تدّشن هذه الزيارة المرتقبة نقلة نوعية ومرحلة جديدة في مسار العلاقات العراقية الصينية ..



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