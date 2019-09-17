قيادي بالحشد الشعبي يتهم المخابرات الاردنية بقصف مقرات للحشد الشعبي

2019/09/17 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم القيادي في الحشد الشعبي أحمد المكصوصي المخابرات الاردنية بالتنسيق مع العدو الصهيوني بقصف مقرات للحشد الشعبي بطائرات مسيرة .

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