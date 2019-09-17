كمرك مطار بغداد يتلف اغلفة ادوية بشرية تستخدم في الغش التجاري

2019/09/17 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتلف كمرك مطار بغداد اغلفة ادوية بشرية تستخدم في الغش التجاري.وذكر بيان للهيئة العامة للكمارك ان عملية الاتلاف تمت تحت اشراف لجنة مختصة وبحضور ممثلين عن الجهات الساندة مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة وفقا للمادة ٦٨ /ثانيا من قانون الكمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل.

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