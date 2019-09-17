اليوم.. سحب قرعة دوري السلة الممتاز للموسم الجديد

2019/09/17 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء سحب قرعة الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة للموسم 2019-2020 الذي سينطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

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