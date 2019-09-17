امانة بغداد: حملة لازالة التجاوزات شرقي العاصمة

2019/09/17 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد،اليوم الثلاثاء،حملة لازالة التجاوزات ضمن قاطعين مختلفين شرقي بغداد.

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