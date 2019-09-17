2019/09/17 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذاقها المبهر ورائحتها الذكية التي تفتح الشهية، جعلت منها سيدة المائدة في أطباق الإفطار والعشاء في كثير من دول العالم، من الشرق الأقصى إلى أميركا.إنها «البسطرمة» Pastrami أو Basturma التي تعني اللحم المملح المتبل.اشتهرت البسطرمة واقترنت ببيض الدجاج أو بيض السمان لتحضير طبق «البيض بالبسطرمة»، وتعتمد عليها ربات البيوت في تحضير وجبة سريعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البسطرمة من طعام الفرسان الأتراك إلى دكاكين البقالة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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