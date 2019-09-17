2019/09/17 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أندية العراق لفئة الشباب.

وقال رئيس اتحاد اللعبة علي تكليف لـ"الغد برس"، ان "الاتحاد المركزي للعبة قرر تأجيل بطولة اندية العراق لفئة الشباب الى وقت آخر"، عازياً "التأجيل الى تزامن وقت البطولة مع تحضيرات المنتخب لخوض بطولة اسيا المقبلة".

واشار تكليف الى ان "المنتخب العراقي للشباب سيقيم قريباً معسكراً تدريبياً، استعداداً للمنافسات الاسيوية المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل بطولة أندية العراق بالملاكمة لفئة الشباب) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل بطولة أندية العراق بالملاكمة لفئة الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).