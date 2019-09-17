الحشد يرفع 300 عبوة ناسفة في قرية بنينوى

2019/09/17 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، من رفع 300 عبوة بقرية باريمة في مدينة الموصل.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "أصحاب الأراضي الزراعية في قاطع بعشيقة ناشدوا الحشد الشعبي بالتدخل لرفع مخلفات داعش الإرهابي على أراضيهم لأنها تعيق عملهم".واضاف ان "مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء 30 بالحشد الشعبي توجهت لتنظيف المنطقة وخلال يومين تم رفع 300 عبوة في قرية باريمة في الموصل"، مبينا ان "العمل مستمر على رفع ما تبقى من مخلفات الزمر الارهابية".

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