موانئ العراق تنتشل وحدة بحرية غارقة منذ عام 1991 في ميناء أم قصر الجنوبي

2019/09/17 | 12:37

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العهد نيوز - البصرة

انتشلت الرافعة ( ابا ذر ) من قسم الإنقاذ البحري في الشركة العامة لموانئ العراق وحدة بحرية غارقة منذ عام 1991 والتي

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