نابليون يروي مذكراته عن مصر

2019/09/17 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مائتي عام من حملته على مصر، يصدر المركز القومي للترجمة كتاباً بعنوان «مذكرات نابليون – الحملة على مصر»، ترجمه عن الفرنسية الدكتور عباس أبو غزالة.ويقدم الكتاب لأول مرة شهادة نابليون بونابرت عن تاريخ وقائع حملته الحربية على مصر (1798 – 1801م)، ومشاعره تجاه جنرالاته وجنوده، وكذلك شؤون السياسة والتسليح والدفاع عن حدود مصر،

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