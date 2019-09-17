2019/09/17 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان / خطوة برس أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز ( ٤٠) مشروعا؛ لتحسين وتطوير الشبكة الكهربائية في محافظة ميسان ضمن خطتها لعام ٢٠١٩ ، والتي انطلقت في منتصف نيسان الماضي وأسهمت في استقرار التيار الكهربائي قياسا بالأعوام السابقة.وقال مدير عام الشركة المهندس نشأت كاظم ياسين الكنعاني في تصريح تلقت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توزيع كهرباء الجنوب: (٤٠) مشروعا أُنجز في ميسان خلال الأشهر الماضية وكالة خطوة برس.

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