2019/09/17 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المركزي للاحصاء يكشف عن عدد الزلازل والهزات الارضية التي شهدها العراق العام الماضي

كشف الجهاز، الثلاثاء، ان 1579 زلزال وهزة ارضية شهدها العراق خلال

سنة 2018، مبينة ان ديالى شهدت العدد الاكبر من هذه الهزات.وقال الجهاز في احصائية له ان "اجمالي الزلزال والهزات الارضية التي

تعرض لها العراق والقريبة من الحدود خلال سنة 2018 بلغت 1597 زلزال

وهزة ارضية".واضاف ان "العدد الاكبر منها في محافظة ديالى حيث بلغ 246 زلزال وهزة

ارضية، في حين اقل عدد ظهر في محافظة دهوك وبواقع 2 زلزال وهزة ارضية،

في حين لم تشهد ثمانية محافظات اي زلزال او هزة ارضية".وتشهد البلاد خلال السنوات الماضية عدد من الهزات الارضية نتيجة

تاثرها بالزلازل التي تحدث في ايران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي للاحصاء يكشف عن عدد الزلازل والهزات الارضية التي شهدها العراق العام الماضي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي للاحصاء يكشف عن عدد الزلازل والهزات الارضية التي شهدها العراق العام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).