2019/09/17 | 12:42

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بالصور..



إزالة تجاوزات في شارع "الحشد" والشعب في بغداد

اعلنت امانة بغداد عن حملة لازالة التجاوزات ضمن قاطعين

مختلفين الامانة بينت قيام ملاكاتها في بلدية الغدير بحملة ازالت خلالها عدد

من تجاوزات معامل الكاشي والأرضيات ضمن المحلة 742 بالاضافة الى ازالة

عدد من التجاوزات المستغلة للأرصفة ضمن شارع الحشد المحلة 728 شرق

بغداد بلدية الشعب قامت هي الاخرى بحملة ازالت خلالها عدد من التجاوزات

الجسيمة ضمن شارع الأسواق المحلة 317 وساحة 83 تمثلت ببسطات وأكشاك

وغيرها من التجاوزات المختلفة

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