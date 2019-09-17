حدث في مثل هذا اليوم September 17, 2019

2019/09/17 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحداث سياسية وعامة 1171 – مصر تعود إلى الخلافة العباسية بعد موت آخر الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله.1939 – القوات السوفيتية تغزو شرق بولندا وتستولي على ما تركه الألمان من الأراضي البولندية خلال الحرب العالمية الثانية.1948 – منظمة شتيرن تغتال الكونت فولك برنادوت المعين من الأمم المتحدة للتوفيق بين العرب واليهود في فلسطين.

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