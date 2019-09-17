2019/09/17 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصل “يس عراق” على وثيقة، تظهر إصدار مدير مستشفى الحكيم، قرارا بتحويل موظفي اختصاصات بصريات واجهزة طبية الى موظفي استعلامات بحجة انهم من اصحاب العناوين الوظيفية الفائضة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في العراق.. تحويل العناوين الوظيفية لمهندسي تقنيات طبية الى موظفي استعلامات(وثيقة)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في العراق.. تحويل العناوين الوظيفية لمهندسي تقنيات طبية الى موظفي استعلامات(وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).