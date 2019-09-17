ائتلاف النصر : مواقف علي السنيد نابعة عن رؤية الائتلاف الرسمية

2019/09/17 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ائتلاف النصر ان علي السنيد هو احد القيادات الفاعلة في الائتلاف وان جميع الاراء والمواقف التي تصدر من خلاله هي نابعة عن رؤية الائتلاف الرسمية.وقال الائتلاف في بيان صحفي، ان “مايطرح هنا وهناك وما تحدث به النائب المستقل يوسف الكلابي في احدى القنوات الفضائية بان السنيد ليس ضمن ائتلاف النصر وما يتحدث به […]

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