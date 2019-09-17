رفع 300 عبوة ناسفة من إحدى قرى الموصل

2019/09/17 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء 30 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، 300 عبوة من قرية باريمة في الموصل.

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