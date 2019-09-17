2019/09/17 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة Plymouth بالتعاون مع مركز تنظيم الجينوم في برشلونة، أن استخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا يمكن أن يقلل من فوائد ممارسة التمارين الرياضية.ورغم أن الجهد البدني يخفض ضغط الدم، إلا أن الآثار هذه تقل بشكل كبير عندما يستخدم الناس غسول الفم بدلا من الماء.وقال فريق من العلماء الدوليين إن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف أثر سيء وخطير لغسول الفم بعد ممارسة الرياضة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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