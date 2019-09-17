التربية توجه ادارات المدارس بشأن هواتف الطلبة: راقبوهم

2019/09/17 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوزارة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تم توجيه المشرفين بضرورة المتابعة والتوجيه فيما يخص الاستخدام السلبي للموبايل وشبكات التواصل الاجتماعي بين الطلبة".واضاف، أن" المديرية العامة للأشراف التربوي وجهت القائمين على المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بمتابعة الموضوع، وكذلك استثمار مجالس الاباء والمعلمين لغرض التوعية بمضار استخدام الموبايل خارج سيطرة الاهل".ولفتت، الى ان" هذه الظاهرة انتشرت بشكل ملفت للنظر بالنسبة للطلبة في الفترة الاخيرة، مما انعكس سلباً على العملية التربوية".ودعت الوزارة في بيانها، ان" بث الوعي التربوي والثقافي بين الهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة ليتم تصحيح المسار واستخدام التكنولوجيا الحديثة استخداماً إيجابيا لزيادة الرصيد المعرفي لديهم".انتهى..م.م

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