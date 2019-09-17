2019/09/17 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل من يقرأ سيرة الفيلسوف المسلم الفارابي، يمر بمعلومة أنه كان يجيد الحديث بـ 70 لسانًا، فما مدى مصداقية هذه المعلومة؟ لقد كان أبونصر محمد الفارابي عالماً فذاً ولقب بـ “المعلم الثاني”، حيث إن المعلم الأول هو الفيلسوف الإغريقي أرسطو، الذي عمل الفارابي على الاهتمام بمؤلفاته وشرحها والتعليق عليها.النشأة والتعلم ولد الفارابي في تركستان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من هو العالم المسلم الذي تحدث 70 لغة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هو العالم المسلم الذي تحدث 70 لغة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هو العالم المسلم الذي تحدث 70 لغة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).