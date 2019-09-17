عبدالمهدي للناتو: العراق لا يمكن أن يتسبب بأذى لجيرانه

2019/09/17 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بمكتبه الرسمي صباح اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ والوفد المرافق له الذي يتكون من القائد الأعلى لقوات الحلف في اوربا، ومساعدي الامين العام للحلف، وقائد البعثة في العراق.وأكد رئيس مجلس الوزراء ان العراق يسير بالإتجاه الصحيح في جميع المجالات ويشهد استقرارا ...

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