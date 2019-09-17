العراق: لن نشارك في حماية ممرات الملاحة بالخليج مع قوات إسرائيلية الخليج

2019/09/17 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم الثلاثاء، رفض بلاده الانضمام لأي قوة دولية تحمي الممرات المائية في الخليج العربي، إذا شاركت فيها إسرائيل.وقال الصحاف، في مقابلة خاصة مع قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنه بخصوص الأمن في الخليج العربي، فإن العراق طرح رؤيته، التي تتضمن أن أمن الملاحة ...

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