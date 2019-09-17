التربية تُشدد على المشرفين متابعة الأستخدام السلبي للموبايل بين الطلبة

2019/09/17 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوجهت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، بضرورة قيام المشرفين بالمتابعة والتوجيه فيما يخص الاستخدام السلبي للموبايل وشبكات التواصل الاجتماعي بين الطلبة .

وبين المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “المديرية العامة للأشراف التربوي وجهت القائمين على المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بمتابعة الموضوع، وكذلك استثمار مجالس الاباء والمعلمين لغرض التوعية بمضار استخدام الموبايل خارج سيطرة الاهل”.

واضاف ان “هذه الظاهرة انتشرت بشكل ملفت للنظر بالنسبة للطلبة في الفترة الاخيرة مما انعكس سلباً على العملية التربوية”.

هذا ودعت الوزارة الى “بث الوعي التربوي والثقافي بين الهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة ليتم تصحيح المسار واستخدام التكنولوجيا الحديثة استخداماً إيجابيا لزيادة الرصيد المعرفي لديه”.

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