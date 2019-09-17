الاعلام النيابية تتوعد مرتكبي الفساد مع شركات الهاتف

2019/09/17 | 12:58

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بغداد/ سومر نيوز

اكد عضو لجنة الاعلام والاتصال النيابية، علاء الربيعي، اليوم الثلاثاء، ان لجنته ستعمل على محاسبة كل من...

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