2019/09/17 | 12:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعتقال 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة وحشيشة في الدورة بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة وحشيشة في الدورة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعتقال 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة وحشيشة في الدورة بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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