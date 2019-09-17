اعتقال 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة وحشيشة في الدورة بغداد

2019/09/17 | 12:58

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة وحشيشة في الدورة.

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